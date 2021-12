Juventus, i convocati di Allegri: tre giovani e tre recuperi per i bianconeri (Di mercoledì 8 dicembre 2021) convocati Juve per il Malmoe: decisione su Kean. La lista di Allegri per l’ultimo match della fase a gironi di Champions League Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera della Juventus contro il Malmoe. Una sfida per centrare il primo posto, sperando in un passo falso del Chelsea. C’è anche Kean, che ha recuperato da un fastidio dopo la sfida contro il Genoa. Tornano anche De Sciglio e Perin, assieme agli U23 Miretti, De Winter e Da Graca. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 https://twitter.com/Juventusfc/status/1468542077420068867 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021)Juve per il Malmoe: decisione su Kean. La lista diper l’ultimo match della fase a gironi di Champions Leagueha diramato la lista deiper la sfida di questa sera dellacontro il Malmoe. Una sfida per centrare il primo posto, sperando in un passo falso del Chelsea. C’è anche Kean, che ha recuperato da un fastidio dopo la sfida contro il Genoa. Tornano anche De Sciglio e Perin, assieme agli U23 Miretti, De Winter e Da Graca. CONTINUA SUNEWS 24 https://twitter.com/fc/status/1468542077420068867 L'articolo proviene da Calcio News 24.

