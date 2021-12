Juventus, i convocati di Allegri per il Malmoe (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Allegri ha diramato la lista dei convocati per il match di Champions contro il Malmoe. Tornano De Sciglio e Perin, presente anche Kean. Gli assenti sono Ramsey, Danilo, Chiesa, McKennie e Kulusevski. Ecco l’elenco completo: I convocati per #JuveMFF! #JuveUCL #ForzaJuve pic.twitter.com/qGqV9zWEky — JuventusFC (@Juventusfc) December 8, 2021 FOTO: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021)ha diramato la lista deiper il match di Champions contro il. Tornano De Sciglio e Perin, presente anche Kean. Gli assenti sono Ramsey, Danilo, Chiesa, McKennie e Kulusevski. Ecco l’elenco completo: Iper #JuveMFF! #JuveUCL #ForzaJuve pic.twitter.com/qGqV9zWEky —FC (@fc) December 8, 2021 FOTO: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

