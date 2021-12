Juventus, Bonucci: «Ci godiamo il primo posto. Obiettivo quarti di finale» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato al termine del match di Champions League vinto contro il Malmoe Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato al termine del match di Champions League vinto contro il Malmoe. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. primo posto – «L’abbiamo festeggiato insieme ai tifosi, la notizia è arrivata mentre stavamo andando a salutarli. Sapevamo che dovevamo fare il nostro, fare ciò che dovevamo e poi aspettare notizie dalla Russia. A Londra brutto passo falso, abbiamo però capito qualcosa in più. Ci godiamo il primo posto e domani pensiamo a Venezia, sarà difficile. KO COL CHELSEA – «A Londra sapevamo che era una partita difficile contro i campioni d’Europa, dopo un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Leonardo, difensore della, ha parlato al termine del match di Champions League vinto contro il Malmoe Leonardo, difensore della, ha parlato al termine del match di Champions League vinto contro il Malmoe. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.– «L’abbiamo festeggiato insieme ai tifosi, la notizia è arrivata mentre stavamo andando a salutarli. Sapevamo che dovevamo fare il nostro, fare ciò che dovevamo e poi aspettare notizie dalla Russia. A Londra brutto passo falso, abbiamo però capito qualcosa in più. Ciile domani pensiamo a Venezia, sarà difficile. KO COL CHELSEA – «A Londra sapevamo che era una partita difficile contro i campioni d’Europa, dopo un ...

