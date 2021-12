Juventus, Arrivabene: «Oggi gara importante. Indagini? Pretendiamo rispetto» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, ha parlato prima della partita contro il Malmoe. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky, Maurizio Arrivabene ha parlato prima di Juve-Malmoe. JUVE MALMOE – «Ci giochiamo una partita importante per l’eventuale primo posto nel girone, ma anche da primo puoi affrontare una seconda fortissima. Si apre una nuova fase della Champions». INDAGINE – «Io son stato sentito come persona informata sui fatti e ciò che ho detto è coperto dal segreto istruttorio. Riguardo i fatti, siamo una società quotata soggetta a controlli rigidi da parte di tutte le autorità. Detto ciò, collaboriamo con tutti con grande rispetto. Ciò che dovevamo dire lo abbiamo detto con un comunicato stampa. Ho rispetto per il lavoro di chiunque, ma anche come ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Maurizio, ad della, ha parlato prima della partita contro il Malmoe. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky, Maurizioha parlato prima di Juve-Malmoe. JUVE MALMOE – «Ci giochiamo una partitaper l’eventuale primo posto nel girone, ma anche da primo puoi affrontare una seconda fortissima. Si apre una nuova fase della Champions». INDAGINE – «Io son stato sentito come persona informata sui fatti e ciò che ho detto è coperto dal segreto istruttorio. Riguardo i fatti, siamo una società quotata soggetta a controlli rigidi da parte di tutte le autorità. Detto ciò, collaboriamo con tutti con grande. Ciò che dovevamo dire lo abbiamo detto con un comunicato stampa. Hoper il lavoro di chiunque, ma anche come ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Arrivabene Juve, Arrivabene: 'Caso plusvalenze? Pretendiamo rispetto. I processi mediatici non mi piacciono' Commenta per primo Maurizio Arrivabene , ad della Juventus , parla a Sky Sport prima della sfida di Champions League con il Malmoe: 'Stasera ci giochiamo una partita importante, l'eventuale primo posto nel girone, ma in ogni ...

