Juventus | Allegri | «Bella serata in Champions Ora tre punti col Venezia»

GiovaAlbanese : #Allegri: 'Ho tolto #Dybala all'intervallo perché non si sentiva tanto bene e ho preferito sostituirlo'. #Juventus - GiovaAlbanese : #Allegri pesca dalla lista B #Miretti (2003), #DeWinter (2002) e #DaGraca (2002). #JuveMalmoe #Juventus #UCL - juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza dei bianconeri. Parola ad Adrien Rabiot. LIVE ??

"Il secondo tempo non mi è piaciuto. C'è stato un calo di tensione. Col Venezia servirà una Juve migliore": così l'allenatore Maxdopo la vittoria sul Malmoe. Messaggio chiaro: la Champions va archiviata fino all'anno che verrà, ora serve concentrarsi sul trittico che attende la squadra da sabato alla fine del girone d'...Primi, almeno in Europa. Laha vinto il girone di Champions League, battendo uno a zero i campioni di Svezia del Malmoe ...ha schierato una squadra rimaneggiata, con il giovanissimo De ...(ANSA) - TORINO, 08 DIC - "Siamo contenti per il primo posto, ma agli ottavi di finale comunque non sarà facile": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il successo per 1-0 ...Si è concluso da poco il match di Champions tra Juve e Malmo con il punteggio di 2-0 in favore ... ultimo minuto di recupero,, il quale consentirà alla squadra allenata da Allegri di passare come ...