Juve, basta Kean: a sorpresa va agli ottavi di Champions da prima (il Chelsea pareggia 3-3) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Juve batte il Malmoe per 1-0 e clamorosamente vince il girone di Champions grazie al 3-3 del Chelsea in casa dello Zenit. I bianconeri chiudono, a 15 punti, superando al fotofinish il Chelsea,che si ferma a 13. Partita dominata dagli uomini di Allegri che però la tengono in bilico fino alla fine. Tante le occasioni sprecate dai bianconeri per chiudere la gara, ma resta decisiva la rete di Moise Kean al 18?. Juve quindi prima del girone davanti al Chelsea che rimonta fino al 3-2 in casa dello Zenit ma poi becca la rete del 3-3 al 95?. Chelsea in vantaggio al 2? con Werner, poi al 38? e al 41?, ribaltone dello Zenit che passa in vantaggio con Claudinho e Azmoun. Nella ripresa, il Chelsea non molla e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Labatte il Malmoe per 1-0 e clamorosamente vince il girone digrazie al 3-3 delin casa dello Zenit. I bianconeri chiudono, a 15 punti, superando al fotofinish il,che si ferma a 13. Partita dominata duomini di Allegri che però la tengono in bilico fino alla fine. Tante le occasioni sprecate dai bianconeri per chiudere la gara, ma resta decisiva la rete di Moiseal 18?.quindidel girone davanti alche rimonta fino al 3-2 in casa dello Zenit ma poi becca la rete del 3-3 al 95?.in vantaggio al 2? con Werner, poi al 38? e al 41?, ribaltone dello Zenit che passa in vantaggio con Claudinho e Azmoun. Nella ripresa, ilnon molla e ...

Advertising

DespricableMe : RT @Eurosport_IT: La Juve vince, il Chelsea no: bianconeri agli ottavi come primi nel Girone H ???????? #JuveMFF | #JuveMalmoe | #UCL https… - RedazioneFM : #UCL: Alla #Juve basta #Kean, primi nel girone. Pari #Chelsea - ilsilvio : RT @Marco_viscomi: Ecco, il rispetto che pretendiamo come Juventus, ecco Arrivabene che lo dice, però spero che adesso alle parole seguano… - _Sport_Calcio_ : La Juve vince, il Chelsea no: bianconeri agli ottavi come primi nel Girone H ???????? #JuveMFF | #JuveMalmoe | #UCL… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: La Juve vince, il Chelsea no: bianconeri agli ottavi come primi nel Girone H ???????? #JuveMFF | #JuveMalmoe | #UCL https… -