Jennifer Lawrence su Meryl Streep e l'esilarante malinteso della "capra" sul set

Meryl Streep ha frainteso le parole di Jennifer Lawrence e del cast di Don't Look Up: la chiamavano GOAT e lei pensava che le stessero dando della 'capra'. Jennifer Lawrence, durante la sua recente intervista con Stephen Colbert, ha ricordato l'esilarante malinteso che gli attori sul set del nuovo film di Netflix "Don't Look Up" hanno avuto con Meryl Streep: i co-protagonisti della leggendaria attrice la chiamavano GOAT (ovvero l'acronimo di Greatest of All Time, la più grande di tutti i tempi) e lei pensava che le stessero dando della "capra". La parola "goat" in inglese, ovviamente, significa anche capra ed il suo ...

Jennifer Lawrence: «Io, Leonardo DiCaprio e la cometa»

