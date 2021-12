Jennifer Lawrence, incinta, scherza dicendo che "ha fatto un sacco di sesso" durante la sua pausa da Hollywood (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Jennifer Lawrence ha recentemente rivelato, scherzando con Stephen Colbert, di aver fatto molto sesso dopo aver deciso di prendersi una pausa dal mondo del cinema. Jennifer Lawrence è tornata ed è più divertente che mai: l'attrice 31enne, incinta del suo primo figlio avuto dal marito Cooke Maroney, è apparsa lunedì al The Late Show di Stephen Colbert ed ha parlato di come ha trascorso il suo tempo lontana da Hollywood. Colbert, 57 anni, ha fatto notare a Jennifer che il 2018 è stata l'ultima volta che la star di Don't Look Up è stata intervistata durante una puntata del suo show e, all'epoca, la Lawrence aveva dichiarato di avere intenzione di prendersi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 dicembre 2021)ha recentemente rivelato,ndo con Stephen Colbert, di avermoltodopo aver deciso di prendersi unadal mondo del cinema.è tornata ed è più divertente che mai: l'attrice 31enne,del suo primo figlio avuto dal marito Cooke Maroney, è apparsa lunedì al The Late Show di Stephen Colbert ed ha parlato di come ha trascorso il suo tempo lontana da. Colbert, 57 anni, hanotare ache il 2018 è stata l'ultima volta che la star di Don't Look Up è stata intervistatauna puntata del suo show e, all'epoca, laaveva dichiarato di avere intenzione di prendersi ...

