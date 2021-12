Jean Todt potrebbe tornare alla Ferrari per accrescerne il peso politico. Elkann affascinato dall’ipotesi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Jean Todt potrebbe tornare alla Ferrari. Lo scrive Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera. potrebbe tornare nel 2022. L’indiscrezione è clamorosa. (…) Il suo mandato come presidente della Federazione Internazionale (Fia) scade tra pochi giorni (17 dicembre) e (…) Todt, sempre abile nel programmare il proprio futuro, ha manifestato a John Elkann un’idea inattesa: rientrare a Maranello dove lavorò dal 1993 al 2009 vincendo 14 titoli mondiali. Il Corsera scrive che i due ne hanno parlato più volte negli ultimi mesi dopo un primo contatto avvenuto durante la 24 Ore di Le Mans dello scorso agosto. L’ipotesi è che Todt svolga un ruolo di superconsulente in grado di incrementare il peso ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021). Lo scrive Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera.nel 2022. L’indiscrezione è clamorosa. (…) Il suo mandato come presidente della Federazione Internazionale (Fia) scade tra pochi giorni (17 dicembre) e (…), sempre abile nel programmare il proprio futuro, ha manifestato a Johnun’idea inattesa: rientrare a Maranello dove lavorò dal 1993 al 2009 vincendo 14 titoli mondiali. Il Corsera scrive che i due ne hanno parlato più volte negli ultimi mesi dopo un primo contatto avvenuto durante la 24 Ore di Le Mans dello scorso agosto. L’ipotesi è chesvolga un ruolo di superconsulente in grado di incrementare il...

