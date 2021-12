Jamal Khashoggi | l’uomo arrestato in Francia non era uno dei presunti assassini | rilasciato

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lo avevanocon l’accusa di aver fatto parte del commando che ha ucciso il giornalista. E invece il saudita fermato ieri innon era la persona effettivamente ricercata.non corrisponde infatti al sospetto per cui la Turchia aveva emanato un mandato d’arresto internazionale ed è stato rimesso in libertà. A riferilo è stato il procuratore generale di Parigi, Rémy Heitz. Secondo il magistrato francese,era stato fermato “sulla base di un mandato d’arresto internazionale emesso dalle autorità giudiziarie turche il 5 novembre 2018 nel quadro dell’o del giornalista”, ma “accurate verifiche relative all’identità di questa persona hanno permesso di stabilire che il mandato ...

... Khalid al Otaibi, arrestato ieri dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Roissy - Charles - de - Gaulle in relazione all'assassinio del giornalista sauditanel 2018, non sarebbe ...... Khalid Aedh Alotaibi, era nel commando di uomini presenti nel consolato di Ryad a Istanbul quando è stato ucciso " era il 2 ottobre 2018 ", giornalista del Washington Post. Con ...L’uomo arrestato ieri a Parigi con l’accusa di aver fatto parte del commando responsabile dell’omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista ucciso nell’ambasciata saudita di Istanbul nel 2018, “non ha ...Khashoggi venne assassinato il 2 ottobre 2018 all'interno del consolato saudita a Istanbul, in Turchia. Da un anno aveva lasciato il suo Paese ...