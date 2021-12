Inter | guaio Barella | può saltare gli ottavi di Champions League

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’espulsione contro il Real Madrid potrebbe costare molto a: glidisarebbero infatti a rischio L’espulsione rimediata ieri da Nicolòsul prato del Santiago Bernabeu, la prima in assoluto tra i professionisti, rischia di complicare il cammino indell’. La formazione di Inzaghi sicuramente non avrà a disposizione il suo centrocampista per la gara d’andata ma, spiega La Gazzetta dello Sport, non sono così remote le possibilità che il giocatore salti entrambe le sfide. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Imeon_97 : Siamo usciti anche ieri 'Inter che guaio' - Omar50464149 : RT @Wazza_CN: Inter, che guaio Gazzetta, che letamaio - padamma11 : @90ordnasselA “INTER CHE GUAIO” e’ meraviglioso! ???? - pazzinerazzurri : Inter, che guaio il passaggio agli ottavi di Champions! ?? - Il__Cassa : @pisto_gol Inter che guaio! ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -

I tifosi condannano Barella: senza di lui sarà ancora più dura L'altroè che l'agli ottavi dovrà fare a meno di Barella , che sarà squalificato (probabilmente anche per la gara di ritorno)...Il secondo posto nel girone, con la conseguenza di poter incrociare avversari fortissimi agli ottavi di Champions , non è l'unica eredità sgradita della notte del Bernabeu per l'. Tra i motivi di disappunto, da parte di tifosi e non solo, c'è quell'espulsione per Barella che ha compromesso la gara col Real e rischia di farlo anche per le due degli ottavi.Minuto 64 di Real Madrid-Inter: contatto energico tra Militao e Barella, il centrocampista nerazzurro finisce contro i cartelloni pubblicitari e, da terra, colpisce la gamba del difensore brasiliano.“Diavolo che rabbia”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Champions: Milan, addio Europa. Delusione a San Siro: troppo Liverpool e Ibrahimovic in serata no. Tomor ...