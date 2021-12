India, precipita elicottero: morto il capo delle forze armate (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il capo delle forze armate Indiane, il generale Bipin Rawat , è morto dopo che l' elicottero su cui viaggiava è precipitato nello Stato di Tamil Nadu, nel sud del Paese. L'elicottero, un IAF Mi - 17V5 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilne, il generale Bipin Rawat , èdopo che l'su cui viaggiava èto nello Stato di Tamil Nadu, nel sud del Paese. L', un IAF Mi - 17V5 ...

