India, precipita elicottero militare: 13 morti. Tra di loro anche il capo di Stato Maggiore della Difesa e la moglie (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono morti 13 dei 14 passeggeri che erano a bordo di un elicottero dell’Aeronautica militare Indiana precipitato nei pressi di Coonoor. Tra le vittime anche il capo di Stato Maggiore della Difesa, Bipin Rawat. Lo comunica in un tweet l’Aviazione militare Indiana. Rawat era l’ufficiale più anziano dell’esercito Indiano ed era anche consigliere del ministero della Difesa. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’incidente è avvenuto nel distretto di Nilgiris, mentre il mezzo, decollato dalla base di Sulur era diretto a Wellington. Sul posto sono presenti le squadre di soccorso. Le immagini televisive ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono13 dei 14 passeggeri che erano a bordo di undell’Aeronauticanato nei pressi di Coonoor. Tra le vittimeildi, Bipin Rawat. Lo comunica in un tweet l’Aviazionena. Rawat era l’ufficiale più anziano dell’esercitono ed eraconsigliere del ministero. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’incidente è avvenuto nel distretto di Nilgiris, mentre il mezzo, decollato dalla base di Sulur era diretto a Wellington. Sul posto sono presenti le squadre di soccorso. Le immagini televisive ...

