India | precipita elicottero con a bordo capo forze armate

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Uncon aildellene , il generale Bipin Rawat , èto nello Stato di Tamil Nadu, nel sud del Paese. Ne dà notizia l'aeronautica militare di New Delhi ...

L'agenzia di stampa Press Trust ofha affermato che l'elicottero Mi - 17V5 era in viaggio da una base dell'aeronautica al college dei servizi di difesa dell'esercito quando è precipitato e si è ...L'agenzia di stampa Press Trust ofha affermato che l'elicottero Mi - 17V5 era in viaggio da una base dell'aeronautica al college dei servizi di difesa dell'esercito quando si è schiantato ...Secondo i media del Paese, nell'incidente sarebbero morte complessivamente 4 persone, ma ancora non è stata resa nota l'identità delle vittime ...Frammentarie le informazioni che arrivano dall’India dove un elicottero con a bordo il capo delle forze armate è precipitato nello Stato di Tamil Nadu, nella zona sud del Paese. La notizia è stata dat ...