Incidente aereo in India, si schianta elicottero con 14 persone a bordo: morto il capo di stato maggiore dell'esercito indiano (video) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Incidente aereo in India: precipita un elicottero della Difesa con 14 persone a bordo: muore il capo di stato maggiore dell'esercito Indiano, generale Bipin Rawat. Il velivolo si è schiantato a Conoor.

emergenzavvf : La mattina del #6dicembre 1990 un aereo precipitò su una scuola a Casalecchio di Reno, nel bolognese: trentuno anni… - ilfattovideo : Incidente aereo in India, si schianta elicottero con 14 persone a bordo: morto il capo di stato maggiore dell’eserc… - pelizza_simone : Il generale Bipin Rawat, capo di stato maggiore della difesa indiana, e' morto oggi in un tragico incidente aereo.… - Marcello_Gatto : RT @emergenzavvf: La mattina del #6dicembre 1990 un aereo precipitò su una scuola a Casalecchio di Reno, nel bolognese: trentuno anni fa la… - giovamartinelli : Appare ormai (tristemente) chiaro che il primo Chief of Defense Staff in tutta la storia delle Forze Armate Indiane… -