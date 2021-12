In Italia 17 959 nuovi casi covid | il tasso di positività su al 3 | 2%

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - Sono 17.959 iinnelle ultime 24 ore (mai così tanti dal 9 aprile scorso, quando furono 18.938), contro i 15.756 precedenti. Con 564.698 tamponi (ieri 695.136) ildisale al 3,2% (+0,9%). I decessi sono 86 (ieri 99), per un totale di 134.472 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino settimanale del ministero della Salute. Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 15 in più (ieri +33) con ben 62 ingressi del giorno, e salgono a 791, mentre i ricoveri ordinari sono 21 in più (ieri +199), 6.099 in tutto. La regione con piùodierni è il Veneto (+3.516), seguita da Lombardia (+3.373), Lazio (+1.554), Emilia Romagna (+1.391), Campania (+1.175) e Piemonte (+1.165). I contagi ...