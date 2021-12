Immacolata, il Papa si reca in piazza di Spagna per rendere omaggio alla Madonna (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Papa si è recato questa mattina, alle 6, in piazza Mignanelli, attigua a piazza di Spagna a Roma, per rendere omaggio alla Madonna in occasione del giorno dell'Immacolata . Una tradizione che non ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilsi èto questa mattina, alle 6, inMignanelli, attigua adia Roma, perin occasione del giorno dell'. Una tradizione che non ...

