Il vero obiettivo dello sciopero generale? Draghi. Cazzola spiega perché (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Stupore e incredulità: sono state queste le reazioni spontanee provocate dalla decisione della Cgil e della Uil di proclamare – senza la consorella Cisl – uno sciopero generale per il prossimo 16 dicembre, avendo per di più a disposizione un tempo troppo breve per organizzarlo in modo adeguato (il fatto che, a Roma, il comizio si tenga in Piazza del Popolo non è di buon auspicio per la partecipazione). In sé il ricorso ad una astensione generale dal lavoro non è giustificato neanche sul piano dei riti che accompagnano da sempre queste iniziative. A leggere, infatti, il comunicato di Cgil e Uil – a parte l’omaggio farisaico reso a Mario Draghi e al suo governo – si avverte un disaccordo molto ampio sui contenuti del disegno di legge. In questi casi delle organizzazioni sindacali che si rispettano sarebbero andate ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Stupore e incredulità: sono state queste le reazioni spontanee provocate dalla decisione della Cgil e della Uil di proclamare – senza la consorella Cisl – unoper il prossimo 16 dicembre, avendo per di più a disposizione un tempo troppo breve per organizzarlo in modo adeguato (il fatto che, a Roma, il comizio si tenga in Piazza del Popolo non è di buon auspicio per la partecipazione). In sé il ricorso ad una astensionedal lavoro non è giustificato neanche sul piano dei riti che accompagnano da sempre queste iniziative. A leggere, infatti, il comunicato di Cgil e Uil – a parte l’omaggio farisaico reso a Marioe al suo governo – si avverte un disaccordo molto ampio sui contenuti del disegno di legge. In questi casi delle organizzazioni sindacali che si rispettano sarebbero andate ...

ParliamoDiNews : Il vero obiettivo dello sciopero generale? Draghi. Cazzola spiega perché - - dileguossi : RT @LVDA_Acid: Stanno tutti chiedendo a gran voce la 'digitalizzazione'. Ma se come me avessero a che fare con l'insieme degli attori info… - TommyBrain : I ministri del governo Draghi ed il transumanesimo. Il vero obiettivo dell'agenda globale.' - IacobellisT : I ministri del governo Draghi ed il transumanesimo. Il vero obiettivo dell'agenda globale.' - MarcoYera : Ai ragazzi e al mister vanno solo fatti i complimenti per quanto fatto in Champions, non era facile ma l’obiettivo… -