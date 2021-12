Il Torino pensa già al sostituto di Belotti | possibile uno scambio con il Cagliari

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ultimamente Joao Pedro fa parlare molto di sè, non solo per le sue ottime prestazioni in campionato, ma anche perché è diventato un obiettivo di mercato per diverse squadre. Oltre alle recenti speculazioni della Fiorentina, ora sembra illa squadra più interessata al giocatore italo-brasiliano, che sarebbe un ideale rimpiazzo per l’infortunato, Joao PedroL’assepotrebbe scaldarsi ulteriormente nella prossima sessione di mercato, poiché ,secondo quanto riferito da Tuttosport, l’allenatore delMazzarri avrebbe messo nel mirino i torinesi Izzo e Rincon. In caso di via libera da parte delle due società, si verificherebbe quindi un’interessante operazione di mercato. Alessio D’Ambra