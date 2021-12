Il rapporto di Lady Diana con la moda? Risponde la sua stilista: “Ha usato gli abiti per sentirsi forte” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In vista del ritorno di The Crown con la quinta (e già contestata) stagione, la stilista storica che ha affiancato Diana Spencer ai tempi si è raccontata in un’intervista. Amanda Wakeley ha conosciuto Lady D e, come ha raccontato a Vogue, il loro primo incontro è avvenuto grazie ad una conoscenza in comune, quale Anna … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In vista del ritorno di The Crown con la quinta (e già contestata) stagione, lastorica che ha affiancatoSpencer ai tempi si è raccontata in un’intervista. Amanda Wakeley ha conosciutoD e, come ha raccontato a Vogue, il loro primo incontro è avvenuto grazie ad una conoscenza in comune, quale Anna … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ItalianStyle_it : La stilista di Lady Diana parla di com'era lavorare per lei (e del suo rapporto con la moda) - Elle - Lady_Pirate : RT @LuxVide: 'Non fare come me, gli altri sono un casino ma solo in mezzo a loro capiamo chi siamo...' ???? Vi sta piacendo il rapporto tra l… - Lady_Pirate : RT @lupainthenorth: “è stato bacigalupo a volerti qui” prima la voleva cacciare e ora la coinvolge personalmente nelle indagini, sto amand… - Lady_Lizard85 : oppure ci si rivolge verso le componenti progressive di questa società per tentare di stabilire un rapporto rivoluz… - lady_italian_ : RT @MorenaAlmanno: L'importanza di un rapporto te lo spiega soprattutto il rispetto. -