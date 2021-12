Il principe Harry: “Lasciate il lavoro se non vi dà gioia, la felicità va al primo posto” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Essere in forma con la mente può aiutarci ad evitare problemi più seri”, ha spiegato il duca di Sussex in un’intervista a Fast Company Magazine. “Gli effetti sull’individuo e sulle persone che lo circondano sono profondi”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Essere in forma con la mente può aiutarci ad evitare problemi più seri”, ha spiegato il duca di Sussex in un’intervista a Fast Company Magazine. “Gli effetti sull’individuo e sulle persone che lo circondano sono profondi”. L'articolo proviene da City Roma News.

