Il principe Harry: «La salute mentale è importante: lasciate il lavoro se non vi rende felici» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) «Credo fermamente che concentrarsi e dare priorità alla salute mentale sia un modo per sbloccare il proprio potenziale, cogliendo opportunità che non avremmo mai saputo di avere dentro di noi», diceva il principe Harry alcuni mesi fa, poco dopo la nomina a Chief Impact Officer della start-up BetterUp Inc., con l’incarico di occuparsi della promozione strategica e della sensibilizzazione del pubblico sui temi del benessere psicologico. Non dovrebbero dunque sorprendere le sue ultime dichiarazioni, rilasciate a Fast Company Magazine commentando la cosiddetta “Great Resignation“, “l’effetto collaterale” emerso soprattutto durante la pandemia di Coronavirus e che ha portato, soprattutto negli Stati Uniti, a un aumento esponenziale delle dimissioni di lavoratori e lavoratrici. Le cause ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) «Credo fermamente che concentrarsi e dare priorità allasia un modo per sbloccare il proprio potenziale, cogliendo opportunità che non avremmo mai saputo di avere dentro di noi», diceva ilalcuni mesi fa, poco dopo la nomina a Chief Impact Officer della start-up BetterUp Inc., con l’incarico di occuparsi della promozione strategica e della sensibilizzazione del pubblico sui temi del benessere psicologico. Non dovrebbero dunque sorpre le sue ultime dichiarazioni, ria Fast Company Magazine commentando la cosiddetta “Great Resignation“, “l’effetto collaterale” emerso soprattutto durante la pandemia di Coronavirus e che ha portato, soprattutto negli Stati Uniti, a un aumento esponenziale delle dimissioni di lavoratori e lavoratrici. Le cause ...

