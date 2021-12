Il Natale non si tocca: nove famiglie su dieci accendono l’Albero e rispettano le tradizioni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Non è Natale se non c’è il presepe e l’Albero. Gli italiani amano le tradizioni, alla faccia del laicismo che tenta di imporre le sue regole offendendo chi crede. Quell’atmosfera che si respira nel mese di dicembre, dalle luminarie agli zampognari, dai pacchi regalo alla magia della Capanna, è insostituibile. l’Albero di Natale è radicato tra gli italiani l’Albero di Natale resta fortemente radicato tra gli italiani che lo accendono in quasi nove famiglie su dieci (85%), anche se però ci si divide, tra vero o finto, tra piccolo e grande, tra addobbo tradizionale od innovativo. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixé in occasione dell’Immacolata durante il quale nelle case si addobba ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Non èse non c’è il presepe e. Gli italiani amano le, alla faccia del laicismo che tenta di imporre le sue regole offendendo chi crede. Quell’atmosfera che si respira nel mese di dicembre, dalle luminarie agli zampognari, dai pacchi regalo alla magia della Capanna, è insostituibile.diè radicato tra gli italianidiresta fortemente radicato tra gli italiani che loin quasisu(85%), anche se però ci si divide, tra vero o finto, tra piccolo e grande, tra addobbo tradizionale od innovativo. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixé in occasione dell’Immacolata durante il quale nelle case si addobba ...

Advertising

matteosalvinimi : Ma possibile che certa gente non riesca a rispettare nemmeno la Vergine Maria e il Santo Natale? Non è una simpatic… - DSantanche : Dopo l’Europa che ha tentato di cancellare il Natale arriva la Vergine Maria in versione trans. Questa non è una pr… - FBiasin : Ok, il #Real è più forte e ha vinto meritatamente. Stop. L’#Inter? Non avere #Barella è un problema serio, non ave… - CeotechI : RT @CeotechI: Le App adatte per il pranzo di Natale, e non solo!… - #App #Applicazioni #Natale #ChristmasGiftList #ElfYourself #GialloZaffe… - Mariang47614228 : RT @lucevitanaty: #novax Neanche dopo due anni ,neanche con questo SuperGp , zone propense ad essere rosse x natale ,il 90% dei vaccinati ,… -