Il meteo in Campania: le previsioni per mercoledì 8 dicembre

Tempo di lettura: < 1 minutoEcco le previsioni meteo per oggi, mercoledì 8 dicembre: Avellino – Pioggia alternata a schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da SSW con intensità di 26 km/h. Possibili raffiche fino a 53 km/h km/h. Temperature comprese tra -1°C e 10°C . Benevento – Pioggia intermittente e schiarite. Vento da SSW con intensità di 26 km/h. Raffiche fino a 53 km/h. Temperature comprese tra 1°C e 12°C . Caserta – Annuvolamenti con temporali e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud con intensità di 21 km/h. Possibili raffiche fino a 50 km/h. Temperatura minima di 1 °C e massima di 13 °C. Napoli – Annuvolamenti con temporali e schiarite. Vento da Sud-Sud-Est con intensità di 32 km/h. Raffiche fino a 48 km/h. Temperature: 5°C la minima e 14°C la massima.

