Il lutto di Alessandra Amoroso | “4 anni a cercare la luce nel buio dell’assenza”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)condivide unsui social. Un messaggio doloroso, che la cantante scrive a corredo di una serie di immagini in cui il suo viso è illuminato da un raggio di sole che temeva di aver perso per sempre. Spesso la vediamo protagonista in dolci scatti in compagnia della sua nipotina,invece stavolta è apparsa sui social per condividere un momento triste della sua vita, un capitolo particolarmente difficile e doloroso. 4fa è scomparsa sua nonna, una delle donne alle quali era più legata in assoluto. La cantante salentina ricorda che ha trascorso gli ultimilaneldella sua assenza salvo poi capire che era tutto inutile....

Advertising

Giorgiatwi : Alessandra Celentano ancora in lutto per Virginia #Amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : lutto Alessandra

Insomma praticamente tutta l'emergenza sanitaria del Fermano a. 'Massimiliano ha mostra ... Don Mario si rivolge ai familiari, la moglie Elisabetta, i figlie Niccolò, la mamma Luciana, ...... esercizio collettivo die rispetto. È qui che l'arte, come questa mostra, può giocare un ...Bertini Pristina // fino al 31 gennaio 2022 Driton Selmani " The grave is better than not ...Non potrà partecipare all'Anteprima Speciale di 'Senza fine', in programma oggi in città e distribuito dalla casa bolognese 'I wonder Pictures', Ornella Vanoni. 7 film a Cannes e la Palma d'Oro per 'T ...Un messaggio sui social network: "Cerco la luce nel buio", il drammatico lutto di Alessandra Amoroso, parla la cantante salentina.