Il Liverpool ha umiliato ancora un calcio che cade a pezzi

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La gara tra Milan eci ha ricordato la differenza abissale tra la Serie A e il resto dei campionati europei, un tema purtroppo ricorrente L’uscita di scena del Milan dalla Champions League è l’ennesima batosta per il nostro. Il risultato in sé, visto quel girone, era preventivabile per una squadra fuori dall’Europa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DucaAndrea85 : @ShevchenkerS @marifcinter Ma sparisci gedde gempions di merda. Sei stato umiliato dai porta borracce del Liverpool… - DucaAndrea85 : @JohSogos @emme1908 @_enz29 Ancora che parli fake del cazzo sei stato umiliato a Sansiro dai porta borracce del Liverpool. Stai muto. - Marcellari77 : È bello essere allegri dopo che sei stato umiliato dalla primavera del Liverpool - jaykabal : @acmilan fate vedere al 79 gli stipendi delle riserve del Liverpool che lo hanno umiliato - twilight_ttown : Il Liverpool ha proprio umiliato le altre mado -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool umiliato

CalcioMercato.it

A seguire il Barcellona con 150 milioni e sul gradino più basso del podio ilcon 104,4 ... Invece il Chelsea, che proprio ieri sera ha battuto (e) la Juventus nella fase a gironi ...... mentre i Reds hanno pareggiato contro il Brighton dopo averlo United nella giornata ... WEST HAM: in attesa: in attesaRonaldo umiliato in diretta mondiale, messo alla gogna in mutande: "Non c'è rispetto" Lunedì 29 novembre 2021 non sarà ricordato da Cristiano Ronaldo come uno dei migliori giorni della sua vita. Il ca ...I madrileni stendono lo Sheriff 3-0, gli inglesi vincono 2-0 con il Porto. Il City rimonta il Psg 2-1, il Dortmund crolla a Lisbona ed è fuori.