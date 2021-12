Il film Rinascere racconterà la storia di Manuel Bortuzzo Ecco chi sarà nel cast

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ladi, grazie alla sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip, ha assunto una grande visibilità. Visto il grande impatto emotivo dell’argomento, è stato deciso anche di realizzare unincentrato sul tragico evento che ha cambiato per sempre la vita del giovane nuotatori. La pellicola avrà il titolo die andrà in onda, a breve, su Rai 1. Essa trarrà spunto dalla biografia cheha pubblicato nel novembre del 2019. Ilpotrà contare sulla presenza di und’eccezione che, sicuramente, non potrà lasciare delusi gli spettatori. Potrebbe interessarti: Mediaset, palinsesti gennaio/marzo 2022: il GF Vip cambia giorno, nuove fiction: di cosa parlerà il ...