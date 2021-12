Il dramma delle conigliette: il mondo di Playboy era tutt’altro che un mondo fatato (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una modella pin-up ha svelato molti dettagli che rivelano come la vita non fosse così “rosea” all’interno del mondo di Playboy. Holly Madison ha parlato della convivenza con Hugh Hefner, fondatore della celebre rivista erotica Playboy e numero uno del Playboy Enterprises, soffermandosi sulle rigide regole imposte alle cosiddette “conigliette”. LEGGI ANCHE => Autore di famosissima hit si ritira a vita privata (con una coniglietta di Playboy 50 anni più giovane) Nella docuserie Secrets of Playboy, di prossima uscita, la 41enne ha ammesso di aver avvertito la pressione di assomigliare alle altre conigliette. Come noto, il celebre editore amava le donne formose con i capelli biondi ossigenati e gli abiti sexy. “Sono ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una modella pin-up ha svelato molti dettagli che rivelano come la vita non fosse così “rosea” all’interno deldi. Holly Madison ha parlato della convivenza con Hugh Hefner, fondatore della celebre rivista eroticae numero uno delEnterprises, soffermandosi sulle rigide regole imposte alle cosiddette “”. LEGGI ANCHE => Autore di famosissima hit si ritira a vita privata (con una coniglietta di50 anni più giovane) Nella docuserie Secrets of, di prossima uscita, la 41enne ha ammesso di aver avvertito la pressione di assomigliare alle altre. Come noto, il celebre editore amava le donne formose con i capelli biondi ossigenati e gli abiti sexy. “Sono ...

