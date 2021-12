Il discorso di Bianca Berlinguer sui no vax ospiti delle trasmissioni tv (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella diatriba sull’opportunità di invitare o meno i no vax nelle trasmissioni di informazione, che ha visto ai due schieramenti opposti Enrico Mentana, dalla parte dei “no”, e Massimo Giletti da quella dei “sì”, Bianca Berlinguer sta con il conduttore di Non è l’arena. Nel corso dell’ultima puntata di CartaBianca, andata in onda ieri sera 7 dicembre su Rai 3, la conduttrice si è schierata definendo il pluralismo dell’informazione “un bene primario”. In questo modo ha giustificato la sua scelta editoriale di continuare a dare spazio e voce anche alle opinioni di no vax e manifestanti no Green Pass. Il discorso di Bianca Berlinguer sui no vax in tv Come riportato da davidemaggio.it, portale specializzato di televisione, Berlinguer ha dichiarato: “C’è ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella diatriba sull’opportunità di invitare o meno i no vax nelledi informazione, che ha visto ai due schieramenti opposti Enrico Mentana, dalla parte dei “no”, e Massimo Giletti da quella dei “sì”,sta con il conduttore di Non è l’arena. Nel corso dell’ultima puntata di Carta, andata in onda ieri sera 7 dicembre su Rai 3, la conduttrice si è schierata definendo il pluralismo dell’informazione “un bene primario”. In questo modo ha giustificato la sua scelta editoriale di continuare a dare spazio e voce anche alle opinioni di no vax e manifestanti no Green Pass. Ildisui no vax in tv Come riportato da davidemaggio.it, portale specializzato di televisione,ha dichiarato: “C’è ...

Advertising

neXtquotidiano : Invitare o non invitare, questo è il dilemma Il discorso di Bianca #Berlinguer sui #novax ospiti delle trasmission… - Sunflower_1_94 : @louisheartb PENSAVO AVESSIMO CHIUSO QUEL DISCORSO BIANCA - dante200k : @piietrooboeeri la crema dei Ringo si attacca praticamente sempre alla parte del cacao, quindi anche se fosse più b… - pocket_tra : @bianca_cappa @davidemarotta_ @CucchiRiccardo Credo sia ovvio che non è possibile che nessuno con quel reddito si s… - alexmo69 : @bianca_cappa Non posto per entrare nel discorso, non ho interesse ne competenze, ma correggere gli altri con delle… -