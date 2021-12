Ikoné sulla Fiorentina: “Per il momento sono qui, poi si vedrà”. E sorride (Di giovedì 9 dicembre 2021) Jonathan Ikoné, esterno d’attacco del Lille, ha parlato dopo la gara vinta dai francesi 3-1 in casa del Wolfsburg, che lo ha visto protagonista con due assist. Ikoné ha parlato anche in merito al calciomercato, con la trattativa con la Fiorentina, dicendo: “Per il momento sono qui al Lille, poi si vedrà”. Per Ikoné c’è una trattativa ormai in stato avanzato per il trasferimento a gennaio a Firenze. Il giocatore, classe 1998, potrebbe essere un rinforzo importante per la squadra di Italiano. Foto: Sito Lille L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 9 dicembre 2021) Jonathan, esterno d’attacco del Lille, ha parlato dopo la gara vinta dai francesi 3-1 in casa del Wolfsburg, che lo ha visto protagonista con due assist.ha parlato anche in merito al calciomercato, con la trattativa con la, dicendo: “Per ilqui al Lille, poi si”. Perc’è una trattativa ormai in stato avanzato per il trasferimento a gennaio a Firenze. Il giocatore, classe 1998, potrebbe essere un rinforzo importante per la squadra di Italiano. Foto: Sito Lille L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

