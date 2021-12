I documentari di Netflix per viaggiare – da casa – durante il Ponte dell’Immacolata (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I documentari di dicembre in uscita su Netflix per viaggiare da casa nel Ponte dell’Immacolata. durante le festività natalizie, ma ancora prima durante il Ponte dell’Immacolata, se abbiamo già fatto l’albero di Natale e abbiamo esaurito le cene e le visite dai parenti, una delle cose che adoriamo fare maggiormente è quella di accoccolarsi sul L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Idi dicembre in uscita superdanelle festività natalizie, ma ancora primail, se abbiamo già fatto l’albero di Natale e abbiamo esaurito le cene e le visite dai parenti, una delle cose che adoriamo fare maggiormente è quella di accoccolarsi sul L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

QdSit : A dicembre Netflix si addobba per le feste. Ogni anno, infatti, la piattaforma streaming offre ai suoi abbonati mol… - secretlovepez : Preziosissimo mio padre che usa gli abbonamenti di Netflix e Disney Plus solo per guardare documentari sugli animali ? - tittihz : Netflix vuoi mettere più documentari sui serial killer, grazie - ale_sottile : Su @RaiPlay ci sono #documentari ben fatti e interessanti, peccato per il pessimo livello di usabilità della #app… - fabio_sona : Se i documentari fossero trasmessi come serie su Netlix attirerebbero molti più giovani a studiare la storia. 'Gli… -