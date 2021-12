I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 8 dicembre (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 17.959 casi positivi da coronavirus e 86 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 6.890 (36 in più di ieri), di cui 791 nei reparti di terapia intensiva (15 Leggi su ilpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 17.959 casi positivi dae 86 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 6.890 (36 in più di ieri), di cui 791 nei reparti di terapia intensiva (15

