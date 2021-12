I bambini del ‘Fragnito’ colorano il Natale: le foto dell’evento di San Giorgio la Molara (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto ieri sera presso la tendostruttura comunale di via Sant’Ignazio, la manifestazione ‘I colori del Natale’, organizzata dal comune di San Giorgio la Molara, con la decisiva collaborazione dell’istituto comprensivo ‘Fragnito’. Ben 346 bambini della scuola elementare e media, divisi tra i plessi di Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Montefalcone e, ovviamente, San Giorgio la Molara, hanno prodotto altrettanti disegni a tema natalizio, rispettando in pieno il titolo dell’evento: “I colori del Natale”. Opere esposte all’interno della tendostruttura e relativa premiazione di tutti i giovani partecipanti, con tanto di attestato. La serata, presentata dal giornalista Fabio Tarallo e organizzata ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto ieri sera presso la tendostruttura comunale di via Sant’Ignazio, la manifestazione ‘I colori del’, organizzata dal comune di Sanla, con la decisiva collaborazione dell’istituto comprensivo. Ben 346della scuola elementare e media, divisi tra i plessi di Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Montefalcone e, ovviamente, Sanla, hanno prodotto altrettanti disegni a tema natalizio, rispettando in pieno il titolo: “I colori del”. Opere esposte all’interno della tendostruttura e relativa premiazione di tutti i giovani partecipanti, con tanto di attestato. La serata, presentata dal giornalista Fabio Tarallo e organizzata ...

