Hockey pista, Serie A1: Trissino schianta Forte dei Marmi, Follonica non sbaglia con Vercelli (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'ottava giornata della stagione regolare 2021-2022 della Serie A1 di Hockey pista è andata ufficialmente in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose in un turno infrasettimanale che ha ridefinito, e non poco, la classifica. Il risultato di maggior spicco è certamente quello del Trissino che, fra le mura amiche, ha schiantato 5-1 il Forte dei Marmi rafforzando il suo primato a quota 24 punti. Alle spalle dei vicentini, a quota 22 punti, si attesta invece il Follonica, capace di superare 5-1 il Vercelli senza troppi problemi. Poi, un solco: al terzo posto (16 punti appaiate) Lodi, vittorioso 6-2 col Correggio, e un Bassano capace di spuntarla 5-4 contro un coriaceo Sarzana. Più in basso (13 punti) il Grosseto, abile nello ...

