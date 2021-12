Hihghlights e gol Manchester United-Young Boys X-X | Champions League 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilcon gli highlights e i gol di, sfida valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di. In una partita dai ritmi non altissimi, sia a causa della pioggia che a causa delle numerose rotazioni nei padroni di casa, le due formazioni si dividono la posta: il risultato finale è infatti di 1-1. Ad aprire le danze già al 9? è Greenwood con una bella sforbiciata, Nel finale di primo tempo arriva il pareggio di Rieder con un gran gol da fuori area dopo un errore in uscita della difesa dei Red Devils. Nel finale, gli ospiti provano a spingere per trovare la vittoria, ma il risultato non cambia. Gli svizzeri chiudono quindi all’ultimo posto, uscendo dall’Europa. Ecco quindi il ...