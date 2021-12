Highlights e gol Zenit-Chelsea 3-3, Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gli Highlights e i gol di Zenit-Chelsea, match valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, in cui le due formazioni hanno regalato al pubblico uno spettacolare 3-3: alla doppietta di Timo Werner e al gol di Romelu Lukaku hanno risposto le reti di Claudinho, Sardar Azmoun e Magomed Ozdoev per i russi. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Glie i gol di, match valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della, in cui le due formazioni hanno regalato al pubblico uno spettacolare 3-3: alla doppietta di Timo Werner e al gol di Romelu Lukaku hanno risposto le reti di Claudinho, Sardar Azmoun e Magomed Ozdoev per i russi. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.

