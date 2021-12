Hellas Verona, stagione finita per Dawidowicz: rottura del legamento crociato, domani l’operazione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) stagione finita per Pawel Dawidowicz, difensore centrale dell’Hellas Verona. E’ arrivata la notizia della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nel corso della sfida contro il Venezia nell’ultimo turno di campionato, domani a Roma l’operazione. Ecco la nota dell’Hellas Verona: “Hellas Verona FC comunica che, nel finale della gara di domenica scorsa al ‘Penzo’ contro il Venezia, Pawel Dawidowicz ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. domani, giovedì 9 dicembre, presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021)per Pawel, difensore centrale dell’. E’ arrivata la notizia delladelanteriore del ginocchio destro nel corso della sfida contro il Venezia nell’ultimo turno di campionato,a Roma. Ecco la nota dell’: “FC comunica che, nel finale della gara di domenica scorsa al ‘Penzo’ contro il Venezia, Pawelha riportato ladelanteriore del ginocchio destro., giovedì 9 dicembre, presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma, ...

