Guido Russo, chi è il dentista che ha fatto "vaccinare" il braccio finto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La sua storia ha destato molto clamore: parliamo di Guido Russo, ecco chi è il dentista che ha fatto "vaccinare" il braccio finto. Tra mille polemiche, ha oggi la possibilità di raccontare la sua storia in televisione, ospite della trasmissione di LA7, 'Non è l'Arena', condotta da Massimo Giletti. Lui è Guido Russo e il suo nome ha fatto il giro d'Italia per quanto accaduto qualche giorno fa. L'uomo è un dentista no vax, che pur di lavorare ha fatto un gesto clamoroso. La vicenda è talmente surreale da far esclamare a molti sui social network "Ah, ma non è Lercio?", facendo riferimento al noto sito di satire che pubblica ...

