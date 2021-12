Advertising

AriannaAmbrosi0 : RT @AgenziaVISTA: Gualtieri inaugura le luminarie dell'albero di Natale di Piazza Venezia, il momento dell'accensione - AgenziaVISTA : Gualtieri inaugura le luminarie dell'albero di Natale di Piazza Venezia, il momento dell'accensione - fisco24_info : Più Libri: s'inaugura con Franceschini e Gualtieri: 4-8 dicembre Fiera editori indipendenti. Lectio di Baricco - AnsaRomaLazio : Più Libri: s'inaugura con Franceschini e Gualtieri. 4-8 dicembre Fiera editori indipendenti. Lectio di Baricco #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri inaugura

Il momento dell'accensione delle luminarie dell'albero di Natale di Piazza Venezia a Roma da parte del sindaco della Capitale Roberto...nelle grandi città italiane? Alla vigilia della festa dell'Immacolata che tradizionalmente... e da questa mattina è in vigore l'ordinanza del sindaco Robertoche obbliga a utilizzare ...Si accende l' albero di Natale di Roma, in Piazza Venezia. Inaugurato dal sindaco Roberto Gualtieri, che ha voluto dedicare questa edizione del Natale alla sostenibilità , l'abete ...Si è acceso, come di tradizione, l'albero di Natale di Roma in Piazza Venezia. L'evento, inaugurato dal sindaco Roberto Gualtieri, ...