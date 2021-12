Grace, morta a 11 anni strangolata dalle corde dell'altalena: la tragedia in diretta video (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una storia agghiacciante, e drammatica, quella che arriva da Widnes, nella contea del Cheshire, vicino a Liverpool, Regno Unito. Una bambina di 11 anni, Grace, è morta strangolata con le corde di un altalena. La piccolina stava facendo una videochiamata di gruppo con gli amici di scuola mentre si dondolava sul gioco, per poi restare strangolata. La vicenda risale allo scorso maggio ma è tornata d'attualità ora, poiché il Sun ha rivelato i dettagli di questa terribile storia. Secondo quanto riportato dall'ispettore, nel corso della videochiamata "Grace aveva mostrato loro la corda aggiungendo 'Potrei infilarci il collo e impiccarmi'. Ha detto che in modo scherzoso". Poi le corde ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una storia agghiacciante, e drammatica, quella che arriva da Widnes, nella contea del Cheshire, vicino a Liverpool, Regno Unito. Una bambina di 11, ècon ledi un. La piccolina stava facendo unachiamata di gruppo con gli amici di scuola mentre si dondolava sul gioco, per poi restare. La vicenda risale allo scorso maggio ma è tornata d'attualità ora, poiché il Sun ha rivelato i dettagli di questa terribile storia. Secondo quanto riportato dall'ispettore, nel corsochiamata "aveva mostrato loro la corda aggiungendo 'Potrei infilarci il collo e impiccarmi'. Ha detto che in modo scherzoso". Poi le...

