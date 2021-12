GP Abu Dhabi, gara che farà la storia: chi è il favorito tra Verstappen e Hamilton? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nuovo orizzonte per il GP di Abu Dhabi, pronto ad entrare nella storia alla sua 13° edizione. Un circuito, quello di Yas Marina, immesso da poco nel mondo della Formula Uno e recentemente rivisto e corretto in modo da aumentare le possibilità di sorpasso. Sempre più alta la suspense della fatidica gara, con clamorosa parità tra Max Verstappen e Lewis Hamilton,. I due piloti sono pronti a porre fine alla lunga efferata faida per il titolo 2021. Una corsa fondamentale che, se finora relegata al solo ruolo di chiusura stagione, si prepara adesso a entrare negli annali F1. GP Abu Dhabi: clamoroso equilibrio Verstappen-Hamilton Decisamente lampante l’equilibrio Verstappen–Hamilton, ora in procinto di partenza per una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nuovo orizzonte per il GP di Abu, pronto ad entrare nellaalla sua 13° edizione. Un circuito, quello di Yas Marina, immesso da poco nel mondo della Formula Uno e recentemente rivisto e corretto in modo da aumentare le possibilità di sorpasso. Sempre più alta la suspense della fatidica, con clamorosa parità tra Maxe Lewis,. I due piloti sono pronti a porre fine alla lunga efferata faida per il titolo 2021. Una corsa fondamentale che, se finora relegata al solo ruolo di chiusura stagione, si prepara adesso a entrare negli annali F1. GP Abu: clamoroso equilibrioDecisamente lampante l’equilibrio, ora in procinto di partenza per una ...

Advertising

Eurosport_IT : CHE-GARA-A-JEDDAH ???????? Si decide tutto ad Abu Dhabi: Hamilton batte Verstappen e lo raggiunge a pari punti in test… - infoitsport : GP Abu Dhabi, regalo ai tifosi di F1: gli orari delle dirette tv in chiaro - LucianoYoma : RT @_Paolo_27: Quanto successo tra Lewis e Max ha nascosto i progressi (PU/Simulatore) della Ferrari anche in ottica 2022, non ripagati dal… - automotorinews : ??? #F1, Ross #Brawn 'avverte' #Hamilton e #Verstappen ??? 'Non desideriamo che questa stagione sia decisa dalle dec… - MartinaC1203 : RT @pinsaroulette_: Tutto quello che non dovrebbe succedere succederà ad Abu Dhabi ma vi vedo tranquilli -