God of War: nuovo trailer svela la grafica su PC e i migliori requisiti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) PlayStation e Nvidia GeForce hanno diffuso un nuovo video trailer della versione PC di God of War, mostrandone le caratteristiche della nuova grafica ed i requisiti per la migliore performance Dopo la trilogia originale uscita sulle console PlayStation, che ha donato un enorme successo al titolo di Santa Monica, il reboot creato con il nuovo capitolo di God of War è stato un punto di svolta importante per la serie. Mentre essa ci ha portato inizialmente verso esaltanti massacri di importanti divinità greche, il capitolo più recente ha dato ai giocatori la possibilità di replicare la cosa verso ogni Dio norreno che Kratos incontrerà sul suo cammino. Anche se la maggior parte dei fan avrà già giocato il titolo nel corso degli anni, le persone che speravano in un arrivo su PC sono state sorprese ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 8 dicembre 2021) PlayStation e Nvidia GeForce hanno diffuso unvideodella versione PC di God of War, mostrandone le caratteristiche della nuovaed iper la migliore performance Dopo la trilogia originale uscita sulle console PlayStation, che ha donato un enorme successo al titolo di Santa Monica, il reboot creato con ilcapitolo di God of War è stato un punto di svolta importante per la serie. Mentre essa ci ha portato inizialmente verso esaltanti massacri di importanti divinità greche, il capitolo più recente ha dato ai giocatori la possibilità di replicare la cosa verso ogni Dio norreno che Kratos incontrerà sul suo cammino. Anche se la maggior parte dei fan avrà già giocato il titolo nel corso degli anni, le persone che speravano in un arrivo su PC sono state sorprese ...

tuttoteKit : God of War: nuovo trailer svela la grafica su #PC e i migliori requisiti #GodOfWar #SantaMonicaStudios #tuttotek - _DrCommodore : God of War per PC, spettacolare video trailer mostra i miglioramenti grafici - - kevin_bellanca : @JackmoveJohnny Ma PS5 fa 4k 60fps con God of war .. quindi non male per le specifiche tecniche .. in più la nuova… - GiocareOra : Requisiti per PC di God of War – Specifiche consigliate e requisiti minimi - Roby_Passarelli : God of War: requisiti della versione PC, da minimi a ultra -