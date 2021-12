“Glielo chiederemo…”, ma l’Atalanta viene ‘snobbata’ dalla UEFA (Di mercoledì 8 dicembre 2021) l’Atalanta avrebbe voluto dalla UEFA un orario diverso per il match che si giocherà domani alle 16:30 contro il Villarreal. La decisione finale è arrivata e Atalanta-Villarreal è stata rinviata a causa del maltempo. La neve è scesa abbondante sul campo del Gewiss Stadium e, dopo aver pensato di posticipare il fischio d’inizio alle 21:20, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 8 dicembre 2021)avrebbe volutoun orario diverso per il match che si giocherà domani alle 16:30 contro il Villarreal. La decisione finale è arrivata e Atalanta-Villarreal è stata rinviata a causa del maltempo. La neve è scesa abbondante sul campo del Gewiss Stadium e, dopo aver pensato di posticipare il fischio d’inizio alle 21:20, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

koala_moonlight : @ballaallalunaa glielo chiederemo in diretta giovedì - wilmonsintheair : @haerryness Un giorno glielo chiederemo ???? - FrancescoSamma2 : Come dire che se Mentana può fare a meno dei no-vax, i no-vax possono fare a meno di lui. Vada per la sua strada.… - reguIusbIackfk : @kiararf_ AIUTH GLIELO CHIEDEREMO QUANDO ARRIVERÀ - topolin57592037 : @citrolone2 Glielo chiederemo ...?? -