Gkn licenziamenti: film «Un altro mondo» di Stéphane Brizé sarà presentato il 9 dicembre allo Stensen sarà (Di mercoledì 8 dicembre 2021) A cinque mesi esatti dalle lettere di licenziamento dei 422 lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio arrivate il 9 luglio, al Cinema Stensen di Firenze giovedì 9 dicembre sarà proiettato in anteprima nazionale «Un altro mondo» di Stéphane Brizé L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) A cinque mesi esatti dalle lettere di licenziamento dei 422 lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio arrivate il 9 luglio, al Cinemadi Firenze giovedì 9proiettato in anteprima nazionale «Un» diL'articolo proviene da Firenze Post.

peppeprovenzano : Il riavvio dei licenziamenti di #GKN dimostra che non basta un giudice,servono norme per riaffermare la responsabil… - FirenzePost : Gkn licenziamenti: film «Un altro mondo» di Stéphane Brizé sarà presentato il 9 dicembre allo Stensen sarà - ale_zops : @AndreaMarcucci Il governo sta facendo tanto sulle questioni sociali? Ma il suo partito è nello stesso governo che… - Profilo3Marco : RT @AndreaOrlandosp: Per chi volesse riascoltarla, qui la mia intervista a @RadioCapital_fm È stata l’occasione per fare il punto in pochi… - fabriziogorell1 : Gkn, licenziamenti bloccati per 15 giorni. Ma il governo ora agisca -