Giulia Salemi e Pierpaolo si sposano? La verità (Di mercoledì 8 dicembre 2021) A Chi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano il loro primo anno insieme, da fidanzati. Una coppia vera, innamorata, che ha resistito a tutto e che ora è pronta a fare un altro passo in avanti. E chi l’avrebbe mai detto. Nessuno ci avrebbe scommesso, e invece Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono ancora insieme. Felici e innamorati come il primo giorno. Per i due ex gieffini sarà il loro secondo Natale insieme. Ma questo è speciale, è il primo che vivranno insieme alle loro famiglie da due perfetti innamorati. “Se Alfonso Signorini non mi avesse chiamata al GF Vip – confida a Chi con un grande sorriso Giulia – ora sarei sola sul divano con la coperta, il fazzoletto e una tavoletta di cioccolato”. Il 26 dicembre festeggeranno il loro primo anno insieme. Una ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 8 dicembre 2021) A ChiPretelli festeggiano il loro primo anno insieme, da fidanzati. Una coppia vera, innamorata, che ha resistito a tutto e che ora è pronta a fare un altro passo in avanti. E chi l’avrebbe mai detto. Nessuno ci avrebbe scommesso, e invecePretelli sono ancora insieme. Felici e innamorati come il primo giorno. Per i due ex gieffini sarà il loro secondo Natale insieme. Ma questo è speciale, è il primo che vivranno insieme alle loro famiglie da due perfetti innamorati. “Se Alfonso Signorini non mi avesse chiamata al GF Vip – confida a Chi con un grande sorriso– ora sarei sola sul divano con la coperta, il fazzoletto e una tavoletta di cioccolato”. Il 26 dicembre festeggeranno il loro primo anno insieme. Una ...

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Clarissa Selassié, Andrea Zelletta, Lorenzo Amoruso e Daniel Greco! Giulia S… - MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Ainett Stephens, Nicolas Marselli, Lorenzo Gori e Nina Rima! Giulia Salemi e… - vuoicustodire : pov sei Giulia Salemi e pensi alla neve: #prelemi - Martina11043191 : Giulia Scaramantica Salemi che non accenna al battesimo per timore dei ???? #prelemi - folierose : fedez non lo so ma quelle stories sulla neve sono tutte per giulia salemi rip in pace capelli di pp -