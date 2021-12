Giulia Salemi al veleno su Alex Belli “Prende tutti in giro perchè …”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)e Soleil Sorge stanno facendo davvero parlare tanto della loro amicizia, anche se ormai abbiamo capitoche si tratta di qualcosa di più. Lo scorso lunedì è andata in onda la nuova puntata del Grande Fratello vip e sembra che si sia parlato ancora una volta di questa relazione davvero speciale tra l’attore e l’influencer. Come sappiamo, ogni puntata del Grande Fratello viene commentata dae Gaia Zorzi, ovvero la sorella di Tommaso, al Gf Vip Party. Ebbene, sembra proprio cheed il fidanzato Pierpaolo Pretelli che sono stati due concorrenti della scorsa edizione del reality di Canale 5 abbiano voluto commentare quanto sta accadendo tra l’attore e Soleil ed inevitabilmente del triangolo che si è venuto a creare anche con la moglie dell’attore Delia ...

Come sappiamo, ogni puntata del Grande Fratello viene commentata dae Gaia Zorz i, ovvero la sorella di Tommaso, al Gf Vip Party . Ebbene, sembra proprio cheed il fidanzato ...Da Chiara Ferragni e: il pubblico della rete non ha dubbi. La regina di stile durante le feste è soltanto ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli infatti alcuni mesi fa hanno ricevuto una super proposta che ha emozionato tutti: diventare padrino ed madrina della piccola Sophie, la primogenita del fratello dell ...Tra lavoro e amore le soddisfazioni non sono mancate, anzi, e a oggi non perde occasione per mostrare quotidianamente quanto sia felice di quello che è riuscita a raggiungere. Proprio per questi motiv ...