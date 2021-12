Giornata internazionale contro la Corruzione, Libera lancia una campagna per monitorare la trasparenza nelle università italiane (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bandi cuciti su misura, concorsi pilotati, titoli e pubblicazioni che non corrispondono a quelle richieste dal bando, elusione da parte degli atenei delle disposizioni del Piano antiCorruzione in materia di sorteggio dei commissari. In occasione della Giornata internazionale contro la Corruzione l’associazione Libera lancia una campagna nazionale per monitorare le università italiane. “Esame da superare: la trasparenza”, è il titolo dell’iniziativa. L’associazione antimafia spiega che l’università è un contesto sensibile, in cui sono ravvisabili condotte opache e mancanza di integrità. E’ quindi importante promuovere azioni che conducano verso la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bandi cuciti su misura, concorsi pilotati, titoli e pubblicazioni che non corrispondono a quelle richieste dal bando, elusione da parte degli atenei delle disposizioni del Piano antiin materia di sorteggio dei commissari. In occasione dellalal’associazioneunanazionale perle. “Esame da superare: la”, è il titolo dell’iniziativa. L’associazione antimafia spiega che l’è un contesto sensibile, in cui sono ravvisabili condotte opache e mancanza di integrità. E’ quindi importante promuovere azioni che conducano verso la ...

