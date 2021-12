Giochi, spettacoli, animazione: a Casoria l’Oasi di Babbo Natale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Area Giochi, gonfiabili, animazione, mercatini, stand gastronomici e spettacoli. Ecco l’Oasi di Babbo Natale. A Casoria, in via Padre Ludovico, presso le Suore Francescane Elisabettine Bigie, un villaggio interamente dedicato ai bambini e con ingresso gratuito. Questa sera la santa messa e l’inaugurazione con l’accensione delle luci dell’albero e della candela della speranza. Ad ospitare l’evento suor Maria, suor Mariarca, suor Antonietta e suor Carla, alla presenza del sindaco di Casoria Raffaele Bene, del presidente della Commissione Bilancio del municipio a nord di Napoli Giuseppe Barra e del consigliere comunale Gennaro Fico. Collegata in video call da Lourdes, in una ideale staffetta della solidarietà e della speranza, l’assessore alla Pubblica ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Area, gonfiabili,, mercatini, stand gastronomici e. Eccodi. A, in via Padre Ludovico, presso le Suore Francescane Elisabettine Bigie, un villaggio interamente dedicato ai bambini e con ingresso gratuito. Questa sera la santa messa e l’inaugurazione con l’accensione delle luci dell’albero e della candela della speranza. Ad ospitare l’evento suor Maria, suor Mariarca, suor Antonietta e suor Carla, alla presenza del sindaco diRaffaele Bene, del presidente della Commissione Bilancio del municipio a nord di Napoli Giuseppe Barra e del consigliere comunale Gennaro Fico. Collegata in video call da Lourdes, in una ideale staffetta della solidarietà e della speranza, l’assessore alla Pubblica ...

fabiozpp : RT @AuditoriumPdM: Il più grande evento di #Natale in Italia è qui in Auditorium! Il #ChristmasWorld ti aspetta con giochi, spettacoli, la… - v_senigallia : Corinaldo: 'A riveder le stelle…', spettacoli, giochi, laboratori, animazioni per vivere il Natale… - AlPlucador : RT @lapcarosello: 31 Dicembre Veglione Sexy al CaroselloDiscoLapDance con Malena ?? Dana Santo ?? Susanna Bella ?? e tutte le Ragazze Caro… - CronacheMc : MONTECASSIANO - Appuntamento mercoledì alle 18: mercatini, mostre, spettacoli, giochi e dolci non solo per bambini… - lapcarosello : RT @lapcarosello: 31 Dicembre Veglione Sexy al CaroselloDiscoLapDance con Malena ?? Dana Santo ?? Susanna Bella ?? e tutte le Ragazze Caro… -