Giochi olimpici 2022 Chi seguirà gli Usa sul boicottaggio diplomatico a Pechino

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Casa Bianca ha confermato che non invierà alcuna delegazione in rappresentanza del governo degli Stati Uniti aiinvernali previsti aa febbraio del. È ufficializzato in questo modo il “”, nel tentativo di fare pressione sulla Cina per le violazioni dei diritti umani. Secondo l‘emittente americana Cnn, con questa mossa gli Usa invieranno un messaggio a livello internazionale alla Cina, senza impedire la partecipazione all’evento degli atleti americani. Come ricorda l’agenzia Bloomberg, il cosiddetto “” significa che gli atleti sono liberi di competere, anche se i funzionari del governo restano a casa. Si tratta di misure su vasta scala viste durante la Guerra Fredda e in ...

Advertising

mauroberruto : Mattina storica, davvero. TUTTE le forze parlamentari esplicitamente dichiarano che #sport e #culturadelmovimento d… - NicolaTenerelli : RT @MilanoFinanza: Anche l'Australia boicotta i giochi olimpici di Pechino. Borse ben impostate - eastwestEU : Gli Stati Uniti non invieranno delegazioni diplomatiche ai Giochi olimpici e potrebbero essere seguiti da Giappone,… - MarinoBruschini : RT @MilanoFinanza: Anche l'Australia boicotta i giochi olimpici di Pechino. Borse ben impostate - MilanoFinanza : Anche l'Australia boicotta i giochi olimpici di Pechino. Borse ben impostate -

Ultime Notizie dalla rete : Giochi olimpici

Le bordate non sono finite: "Per pregiudizi ideologici e sulla base di voci e bugie, gli Stati Uniti stanno cercando di rovinare iinvernali di Pechino. Questo esporrà solo le loro ......una dichiarazione in cui afferma che la presenza di funzionari governativi e diplomatici di un paese aiè semplicemente una decisione politica da parte del governo in questione e che i...Subito dopo le Olimpiadi di Tokyo, Adam Krikorian aveva deciso di smettere ... Gran parte degli americani hanno giocato per squadre di club in Europa, invece di trascorrere più tempo in nazionale. “Mi ...I Giochi invernali di Pechino si terranno comunque: ieri il Cio ha escluso il rinvio delle Olimpiadi invernali in qualsiasi circostanza legata alla pandemia di Covid-19. Se la variante Omicron ha soll ...