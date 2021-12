Giochi invernali, il Cio è sicuro: "Siamo pronti, nessun rinvio per Covid" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I Giochi invernali di Pechino si terranno comunque: ieri il Cio ha escluso il rinvio delle Olimpiadi invernali in qualsiasi circostanza legata alla pandemia di Covid - 19. Se la variante Omicron ha ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Idi Pechino si terranno comunque: ieri il Cio ha escluso ildelle Olimpiadiin qualsiasi circostanza legata alla pandemia di- 19. Se la variante Omicron ha ...

Advertising

CarmineDiNardo3 : L'America di Biden boicotta i giochi invernali di Pechino per protesta contro la violazione dei diritti umani in Ci… - GianniVernetti : Dopo gli USA e la Lituania, anche la Nuova Zelanda ha deciso il boicottaggio diplomatico dei Giochi Olimpici Invern… - cinese_turismo : I colori argento e rosso della torcia delle Olimpiadi invernali di Pechino simboleggiano 'l'incontro tra ghiaccio e… - contro_informa : La Cina afferma che il boicottaggio ufficiale degli Stati Uniti dei Giochi invernali di Pechino 2022 non farà alcun… - FuocoCinaIT : La città di Zhangjiakou, nella provincia dello Hebei, nella Cina settentrionale, impiegherà 655 veicoli a idrogeno… -